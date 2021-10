Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès dénonce une « connerie » de Pochettino face à l'OM !

Publié le 26 octobre 2021 à 0h15 par D.M.

Interrogé sur la prestation du PSG face à l'OM ce dimanche, Pierre Ménès ne comprend pas les choix de Mauricio Pochettino, notamment au milieu de terrain.

Décevants face à Rennes le 3 octobre dernier, Angel Di Maria, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé avaient l’occasion de se racheter face à l’OM. Mais une nouvelle fois, le quatuor, qui fait rêver l’Europe entière, est resté muet. Mais pour Pierre Ménès, Mauricio Pochettino aurait dû densifier son milieu de terrain, plutôt que son secteur offensif. En effet, pour affronter l’OM, l’entraîneur du PSG avait décidé d’aligner seulement Marco Verratti et Danilo Pereira dans l'entrejeu. Un choix totalement incompréhensible pour Ménès.

« Je ne comprends pas comment tu peux jouer à Marseille juste avec Verratti et Danilo »