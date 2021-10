Foot - PSG

PSG : Ben Arfa s’enflamme pour Lionel Messi et Kylian Mbappé !

Publié le 25 octobre 2021 à 16h10 par G.d.S.S.

Malgré le match nul concédé par le PSG dimanche soir sur la pelouse de l’OM pour le grand Classique, Hatem Ben Arfa a été plutôt séduit par le tandem composé par Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Réduit à dix après l’expulsion d’Achraf Hakimi, le PSG n’a pas donc été en mesure d’afficher son meilleur visage de la saison dimanche au Vélodrome contre l’OM (0-0). La formation de Mauricio Pochettino a donc été tenue en échec par le club phocéen sans montrer grand-chose sur le plan offensif, et pourtant, Hatem Ben Arfa a semblé apprécier la relation de Neymar et Kylian Mbappé sur le front de l’attaque du PSG.

« On a vu que Messi et Mbappé, ça roule »