Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme confidence de Neymar sur l'arrivée de Lionel Messi !

Publié le 26 octobre 2021 à 20h10 par D.M.

Ce mardi, Neymar est revenu sur l'arrivée de Lionel Messi au PSG et n'a pas caché son envie d'écrire l'histoire du club parisien avec le joueur argentin.

« C'est ce que je veux le plus, prendre à nouveau du plaisir avec lui sur un terrain. J’ai très envie de rejouer avec lui, nous devons le faire l'année prochaine » avait confié Neymar en décembre 2020 après une rencontre de Ligue des champions face à Manchester United. Et le Brésilien a vu son vœu être exaucé. En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi a rejoint le PSG en août dernier et a rejoint son ancien coéquipier en Catalogne, Neymar. Le Brésilien n’a d’ailleurs pas caché sa joie d’évoluer aux côtés de Messi cette saison.

« Lorsque vous avez des amis à vos côtés, votre quotidien est plus léger et plus calme »