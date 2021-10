Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi prêt à claquer la porte dès cet hiver ?

Publié le 26 octobre 2021 à 18h45 par A.C.

Mauro Icardi traverse une période compliquée dans sa carrière, avec notamment un temps de jeu assez faible avec le Paris Saint-Germain.

Il joue peu et quand c’est le cas, il est rarement décisif. Le début de saison de Mauro Icardi n’est pas vraiment enthousiasmant et les derniers évènements n’ont pas vraiment ravi le Paris Saint-Germain. Au sein du club on parlerait en effet d’un joueur « déconnecté de la réalité parisienne » et si son histoire avec Wanda Nara s'est arrangée, la manière ne semble pas avoir ravi ses dirigeants. Tout cela n’a pas arrangé la situation d'Icardi, déjà poussé vers la sortie par Leonardo cet été, avec notamment la Juventus qui avait contacté le PSG en toute fin de mercato.

Aucun départ en janvier pour Icardi