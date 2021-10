Foot - PSG

PSG - Malaise : La tension est à son comble dans le feuilleton Icardi !

Publié le 24 octobre 2021 à 11h30 par A.C.

Des nouvelles indiscrétions provenant d’Argentine viennent mettre de l’huile sur le feu dans l’affaire Mauro Icardi, à seulement quelques heures du choc entre le PSG et l’OM.

De retour à l’entrainement, Mauro Icardi sera de la partie ce dimanche. Mauricio Pochettino a en effet assuré que le numéro 9 du Paris Saint-Germain sera dans le groupe pour affronter l’Olympique de Marseille au stade Vélodrome, dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Sera-t-il toutefois pleinement concentré, après une longue semaine de polémiques et d’affaires extra-sportives ? « Icardi est un joueur fort sur le plan mental » a déclaré Pochettino, en conférence de presse. « Du président aux joueurs en passant par les joueurs, nous sommes tous là pour l'aider à tout moment. Il va bien, il s'est bien entraîné et il est à disposition du groupe ». Pourtant, une nouvelle affaire pourrait tomber sur Mauro Icardi et totalement relancer les spéculations autour de ses problèmes de couple.

« Icardi reste avec Wanda parce qu’il a peur »

Une invité surprise semble avoir fait irruption dans cet énorme feuilleton. Guendalina Rodríguez multiplie en effet les sorties depuis quelques jours, expliquant elle aussi avoir eu une aventure avec Mauro Icardi, par le biais notamment d’une agence d’escort. Actrice argentine transsexuelle, elle a notamment dévoilé des confidences faites par le numéro 9 du Paris Saint-Germain, concernant sa relation avec Wanda Nara. « Il reste avec Wanda parce qu’il a peur. C’est son agent, elle contrôle tout, même sa vie professionnelle » explique Rodríguez, d’après La Razon . « Le 20 octobre il m’a dit via un appel vidéo qu’il aimerait vivre sereinement, être libre de faire ce qu’il souhaite ». Ce n’est pas la première fois qu’Icardi est lié à ce genre d’histoires, avec des scandales qui avaient déjà fait la Une de la presse argentine en 2014 et en 2015.

Le PSG très remonté envers Mauro Icardi