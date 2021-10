Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une imminente offensive de Thomas Tuchel pour… Mauro Icardi ?

Publié le 26 octobre 2021 à 15h45 par Th.B.

En plus de la Juventus, Chelsea semblerait également s’intéresser à Mauro Icardi. Le club entraîné par Thomas Tuchel pourrait même prochainement entamer les discussions avec le PSG pour tenter de boucler cette opération.

Alors que la Juventus continuerait de formuler un intérêt en coulisse pour Mauro Icardi et que son nom a été lié à la Vieille Dame et au Milan AC dernièrement en raison des brouilles entre l’attaquant du PSG et sa conjointe/représentante Wanda Nara, aucun départ n’aurait été d’actualité selon le Corriere dello Sport. Néanmoins, et alors que Nara a officialisé le fait que le couple se soit rabiboché, l’avenir de Mauro Icardi pourrait tout de même s’écrire loin du PSG dans les prochains mois. L’été dernier, la Juventus aurait tenté, en vain, sa chance de recruter Icardi. Et Chelsea serait susceptible d’en faire autant.

Chelsea serait prêt à ouvrir les négociations avec le PSG pour Icardi !