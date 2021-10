Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti prêt à tenter un joli coup à 30M€ ?

Publié le 26 octobre 2021 à 15h10 par B.C.

Alors que le Real Madrid pourrait se montrer fortement actif lors du prochain mercato estival, Yeremy Pino (Villarreal) ferait partie des cibles merengue.

Après s’être montré très calme sur le marché des transferts ces dernières années, le Real Madrid pourrait se rattraper l’été prochain. En effet, Florentino Pérez s’active déjà pour remanier l’effectif de Carlo Ancelotti et aurait activé plusieurs pistes XXL. Outre Kylian Mbappé, grande priorité du Real Madrid, Erling Haaland (Borussia Dortmund), Paul Pogba (Manchester United) ou encore Karim Adeyemi (RB Salzbourg) seraient également dans le collimateur des Merengue . Mais un autre joueur de Liga retiendrait l’attention des dirigeants.

Le Real Madrid en pince pour Yeremy Pino