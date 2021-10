Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vestiaire, Doha… Mauricio Pochettino interrogerait en interne !

Publié le 26 octobre 2021 à 13h45 par Th.B.

Le PSG commencerait à avoir de sérieux doutes quant au rendement de Mauricio Pochettino, et ce à plusieurs stades de l’institution parisienne… De quoi jeter un froid sur l’avenir de l’entraîneur du PSG alors qu’il est notamment annoncé du côté de Manchester United.

Et si l’aventure de Mauricio Pochettino au PSG prenait un tournant inattendu ? Alors que son nom était lié au Real Madrid et à Tottenham en fin de saison dernière, le technicien argentin est finalement resté au Paris Saint-Germain et a même prolongé son contrat d’une saison, le liant au club parisien jusqu’en juin 2023. Cependant, et malgré des sorties européennes remarquées en Ligue des champions la saison passée face au FC Barcelone et au Bayern Munich, le manque d’identité claire du PSG commence à soulever de réelles questions dans la presse et également du côté du comité de direction du Paris Saint-Germain.

Paris se pose des questions quant au rendement de Pochettino et pour ses consignes