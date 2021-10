Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès tacle une grosse recrue de l’été !

Publié le 26 octobre 2021 à 13h15 par G.d.S.S.

Arrivé libre au PSG en tout début de mercato estival, Georginio Wijnaldum est encore loin de l’état de forme affiché par le passé avec Liverpool. Et Pierre Ménès livre son point de vue à ce sujet.

Longtemps indispensable dans l’entrejeu de Jürgen Klopp à Liverpool, Georginio Wijnaldum a finalement quitté les Reds en fin de contrat en juin dernier, et c’est le PSG qui a raflé la mise avec le milieu de terrain néerlandais. Seulement voilà, Wijnaldum peine à retrouver son meilleur niveau depuis son arrivée au PSG et ses performances décevantes l’ont même relégué au second plan ces dernières semaines. Pierre Ménès, sur son blog Pierrot Le Foot, pointe d’ailleurs du doigt son rendement.

« L’ombre de lui-même »