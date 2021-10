Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta lance son ultime offensive pour Ousmane Dembélé !

Publié le 26 octobre 2021 à 12h30 par B.C. mis à jour le 26 octobre 2021 à 12h39

Libre à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé n’est toujours pas assuré de poursuivre sa carrière au FC Barcelone. Joan Laporta souhaite désormais passer à la vitesse supérieure afin d’être fixé dans ce dossier.

Arrivé à l’été 2017 en provenance du Borussia Dortmund avec l’étiquette de successeur de Neymar, Ousmane Dembélé a connu un passage contrasté et mouvementé au FC Barcelone, la faute à plusieurs pépins physiques. L’international français est d’ailleurs actuellement à l’écart du groupe professionnel après une nouvelle blessure à la cuisse droite survenue à l’Euro, bien que son retour soit imminent. Mais c’est sa situation contractuelle qui fait actuellement réagir en Catalogne, et cela inquiète le Barça. Ousmane Dembélé est actuellement dans sa dernière année de contrat et pourrait donc quitter librement le club culé à l’issue de la saison si aucun accord n’était trouvé d’ici-là. Une énorme menace pour Joan Laporta avec un joueur recruté pour 135M€ qui oblige le président du Barça à passer à la vitesse supérieure.

Mois décisif pour Ousmane Dembélé, le Barça a son plan