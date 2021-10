Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prend une grande décision pour l'avenir de Dembélé !

Publié le 26 octobre 2021 à 8h30 par B.C.

Alors qu’Ousmane Dembélé sera libre à l’issue de la saison, le FC Barcelone s’active pour conserver son attaquant et aurait un plan pour parvenir à ses fins.

Toujours marqué par le départ de Lionel Messi cet été, le FC Barcelone s’active pour prolonger certains de ses joueurs. Joan Laporta est déjà parvenu à ses fins avec Pedri et Ansu Fati, tandis que la confiance règne en interne concernant Gavi. Néanmoins, la tendance est radicalement différente avec Ousmane Dembélé. L’international français est engagé jusqu’à la fin de la saison et les discussions entre les deux parties traînent en longueur, obligeant les dirigeants du FC Barcelone à mettre au point une stratégie pour obtenir satisfaction.

Le plan du Barça avec Dembélé