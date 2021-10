Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mohamed Salah a posé ses conditions !

Publié le 26 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Piste prise en considération par la direction sportive du PSG dans le cadre d’un départ de Kylian Mbappé à l’issue de la saison, Mohamed Salah aurait les idées claires pour son avenir à Liverpool, ou ailleurs…

« Combien de temps encore je me vois ici à Liverpool ? Cela ne dépend pas de moi. Mais si vous me demandez, j'aimerais rester jusqu'à mon dernier jour de football. » . Voici l’annonce que Mohamed Salah a fait passer vendredi soir à l’occasion d’un entretien accordé à Sky Sports. De quoi jeter un sérieux coup de froid sur les plans de Doha avec l’attaquant de Liverpool. En effet, les propriétaires du PSG songeraient à l’international égyptien comme potentiel successeur de Kylian Mbappé dont le contrat au Paris Saint-Germain expirera en juin prochain. Et bien que la volonté première de Salah soit de prolonger son contrat à Liverpool, rien ne semble être encore écrit au sujet de son avenir.

Salah réclamerait un salaire annuel de 25M€