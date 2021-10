Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mohamed Salah réclame une petite fortune !

Publié le 25 octobre 2021 à 13h45 par A.M.

En pleine négociation pour prolonger son contrat à Liverpool, Mohamed Salah réclame toutefois un salaire mirobolant ce qui complique les discussions avec les Reds.

Depuis le début de saison, Mohamed Salah impressionne avec Liverpool puisqu'il a déjà inscrit 15 buts en 12 rencontres. Une situation qui poussent les Reds à s'activer pour tenter de prolonger l'international égyptien dont le contrat s'achève en juin 2023. Les négociations sont lancées, mais de nombreux clubs sont à l'affût dont le Real Madrid, mais également le PSG qui pourrait se mettre en quête d'une nouvelle star en cas de départ de Kylian Mbappé.

Salah réclame près de 25M€ par an

Pour le moment, les deux parties peinent à trouver un accord. Et pour cause, selon les informations du journaliste turc Ekrem Konur, Mohamed Salah réclame quasiment 530 000€ par semaine ce qui représente environ 25M€ par an. Une somme qui fait bien évidemment réfléchir Liverpool. En attendant, le PSG et le Real Madrid sont à l'affût.