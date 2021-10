Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta sur le point de prendre une décision fracassante pour Koeman ?

Publié le 25 octobre 2021 à 12h00 par A.C.

Après la défaite dans le Clasico face au Real Madrid (1-2), Ronald Koeman semble à nouveau être en danger.

Un seul match peut tout changer, surtout quand il s’agit du rendez-vous le plus important de l’année. Après avoir été conforté par son président, Ronald Koeman se retrouve à nouveau dans une position délicate au FC Barcelone. Les images chaotiques de sa sortie du Camp Nou ce dimanche ont fait le tour du monde et en Catalogne on assure que Joan Laporta ne peut plus faire la sourde oreille face à la colère des supporters. Il devra obligatoirement faire quelque chose au cours des prochains jours et Koeman semble être le coupable parfait.

Pas de départ au programme