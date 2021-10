Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta peut remercier Bartomeu pour Koeman…

Publié le 25 octobre 2021 à 10h00 par A.C.

Joan Laporta souhaiterait écarter Ronald Koeman, mais la précédente présidence du FC Barcelone semble avoir posé un obstacle de taille.

Ces dernières semaines, la situation de Ronald Koeman semblait s’améliorer. D’ailleurs, Joan Laporta a pris la parole pour conforter son entraineur publiquement et donc calmer les rumeurs autour d’un possible départ du FC Barcelone. La défaite de ce dimanche pourrait toutefois tout remettre en cause ! Koeman a en effet été copieusement conspué par le Camp Nou et il a dû se frayer un chemin à travers une foule furieuse, qui réclamait son licenciement immédiat. Ce lundi, les spéculations autour de son avenir ont repris de plus belle, avec les noms d’Andrea Pirlo et de Xavi qui sont à nouveau évoqués pour le remplacer.

Laporta ne peut pas virer Koeman