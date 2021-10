Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un profil XXL se rapproche pour remplacer Koeman ?

Publié le 25 octobre 2021 à 9h00 par A.C.

Après la défaite dans le Clasico face au Real Madrid (1-2), l’avenir de Ronald Koeman fait à nouveau couler beaucoup d’encre en Catalogne.

Tout peut changer en un match au FC Barcelone, surtout quand on affronte le Real Madrid. La défaite de ce dimanche pourrait donc laisser des traces, surtout en ce qui concerne l’avenir de Ronald Koeman, qui a été le protagoniste d’une scène assez folle après la rencontre. A bord de sa voiture, l’entraineur du Barça a en effet dû se frayer un chemin parmi des supporters en colère, qui réclamaient haut et fort son licenciement. Joan Laporta a conforté Koeman récemment, selon certains surtout à cause des problèmes économiques du Barça, mais la situation pourrait bien devenir invivable…

On reparle déjà de Pirlo en Catalogne !