Mercato - PSG : Pour ce dossier chaud de Leonardo, c’est terminé…

Publié le 26 octobre 2021 à 5h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG et particulièrement dans celui du directeur sportif Leonardo, Theo Hernandez semblerait se rapprocher d’une prolongation de contrat au Milan AC.

Nuno Mendes semble être bien parti pour définitivement devenir un joueur du PSG en fin de saison. Alors qu’il a été prêté pour l’intégralité de l’exercice en cours par le Sporting Lisbonne avec une option d’achat de 40M€, Leonardo et les dirigeants du PSG auraient déjà pris la décision de lever ladite option d’achat étant totalement emballés par le profil et l’apport de l’international portugais de 19 ans. Pour autant, et ce bien que Juan Bernat ait fait son grand retour à la compétition, la direction sportive du PSG emmenée par Leonardo scruterait le marché afin de mettre la main sur un autre arrière latéral.

Theo Hernandez se rapprocherait d’une prolongation au Milan AC

Cependant, selon les informations divulguées par le journaliste Nicolo Schira, il y aurait peu de chances pour que le PSG puisse recruter Theo Hernandez. En effet, la volonté première de l’international français serait de prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2024. Le Milan AC serait prêt à lui proposer un contrat pour deux années supplémentaires. D’ailleurs, un nouveau bail lui aurait été proposé avec une augmentation de 2M€ supplémentaires à l’année. Le PSG est donc bien mal embarqué dans cette opération.