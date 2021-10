Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette sortie lourde de sens sur l’intégration de Ramirez !

Publié le 26 octobre 2021 à 4h00 par A.M.

Entraîneur de la réserve de l'ASSE, Razik Nedder s'est prononcé sur la montée en puissance d'Ignacio Ramirez, dont l'intégration à Saint-Etienne tarde à se confirmer.

« On verra s'il est en capacité physique pour être dans le groupe. Il y a plusieurs paliers à franchir pour lui, d'adaptation au jeu qui va plus vite. C'est compliqué car il est introverti et ne parle qu'espagnol. Il faut être patient avec lui ». Ces derniers jours, Claude Puel se prononçait sur l'intégration d'Ignacio Ramirez, prêté cet été à l'ASSE et dont les premiers pas dans le Forez ne sont pas convaincants. C'est la raison pour laquelle l'attaquant uruguayen évolue avec la réserve pour le moment. Et Razik Nedder se montre assez satisfait.

«L’équipe réserve sert aussi à ça, à donner du rythme et du temps de jeu»