Mercato - Real Madrid : Avant son arrivée, Alaba a lâché un énorme message en privé !

Publié le 25 octobre 2021 à 22h00 par A.M.

Arrivé libre au Real Madrid cet été, David Alaba ne manquait pas de convoitises après l'annonce de son départ du Bayern Munich. Mais l'Autrichien n'a jamais hésité.

Après avoir tout gagné au Bayern Munich, David Alaba a décidé de quitter le club bavarois à l'issue de son contrat le 30 juin dernier. une nouvelle qui a évidemment fait grandement parler sur le marché et qui a attiré de nombreuses convoitises. C'est finalement le Real Madrid qui a réussi à recruter l'international autrichien qui vient compenser les départs de Raphaël Varane et Sergio Ramos. Et pourtant, la concurrence était rude dans ce dossier.

Alaba ne voulait que le Real Madrid