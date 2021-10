Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid pourrait plomber la succession de Kylian Mbappé !

Publié le 25 octobre 2021 à 18h15 par A.M.

Alors que Mohamed Salah fait partie des pistes étudiées par le PSG pour remplacer Kylian Mbappé, le Real Madrid est également très attentif à la situation de l'Egyptien.

Dans les prochaines semaines, tous les regards seront tournés vers Kylian Mbappé. Et pour cause, le contrat de l'international français s'achève en juin prochain, et un départ libre n'est pas à exclure. Bien que le PSG ait refusé les offres du Real Madrid cet été, le club parisien sera impuissant si les Madrilènes reviennent à la charge en janvier pour attirer Kylian Mbappé libre. Par conséquent, le PSG anticipe un éventuel départ de son numéro 7 et reste attentif à la situation de Mohamed Salah.

Le Real suit de très près la situation