Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait déjà la réponse de Zidane !

Publié le 25 octobre 2021 à 16h15 par A.D. mis à jour le 25 octobre 2021 à 16h20

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité depuis le mois de juin, le PSG rêve de Zinedine Zidane en cas de départ de Mauricio Pochettino. Et alors qu'il est sans club depuis la fin de la dernière saison, le coach français verrait d'un bon oeil l'idée d'entrainer le PSG.

A la fin de la dernière saison, l'avenir de Mauricio Pochettino a été remis en question. A tel point que le PSG a pensé à sa succession en cas de départ. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi étaient à l'affût pour Zinedine Zidane. Selon nos informations du 8 juin, les hautes sphères parisiennes rêvent de donner les clés du PSG au technicien français. Et alors qu'il est actuellement sans club depuis son départ du Real Madrid à la fin de la dernière saison, Zinedine Zidane ne dirait pas « non » au PSG s'il faisait appel à lui.

Zidane emballé par le projet PSG ?