Mercato - Real Madrid : Pérez a bien joué un sale tour au Barça !

Publié le 25 octobre 2021 à 16h00 par A.M.

Recruté durant l'été 2019, Rodrygo a rejoint le Real Madrid contre un chèque de 45M€. Mais le FC Barcelone était bien dans le coup.

Depuis plusieurs saisons, le Real Madrid a décidé de lancer un nouveau projet par le biais d'un recrutement axé sur les jeunes joueurs. Dans cette optique, le club merengue a recruté Vinicius Junior puis Rodrygo. Ce dernier a débarqué en provenance de Santos contre un chèque de 45M€ en 2019. Et pourtant, André Cury, ancien recruteur du Barça au Brésil, révèle que Rodrygo était tout proche du FC Barcelone.

Rodrygo était promis au Barça