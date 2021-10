Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse recrue du Barça aurait pu aller au Real Madrid !

Publié le 25 octobre 2021 à 15h00 par A.C.

Arrivé cet été à la fin de son contrat avec Manchester City, Eric Garcia a choisi de retrouver son club formateur du FC Barcelone.

De retour à la présidence, Joan Laporta s’est rapidement fixé un objectif clair : rajeunir l’effectif à la disposition de Ronald Koeman et miser sur des joueurs issus du centre de formation du FC Barcelone. Eric Garcia avait donc le profil parfait. Ancien de La Masia , le défenseur parti à Manchester City arrivait à la fin de son contrat et comme Memphis Depay et Sergio Agüero, il n’a finalement rien couté en indemnité de transfert. Pourtant, Garcia aurait très bien pu snober le Barça pour rejoindre un autre grand d’Espagne.

Garcia a été proposé au Real Madrid