Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Gerard Piqué répond clairement à ses détracteurs !

Publié le 25 octobre 2021 à 1h30 par La rédaction

Au Barça depuis 2008, Gerard Piqué ne semble plus faire l'unanimité en Catalogne. Le défenseur central s'est justifié à la suite de ses récentes mauvaises performances avec les Blaugrana.

Aujourd'hui âgé de 34 ans, Gerard Piqué semble bien loin du niveau de ses meilleures années. Malgré tout, l'Espagnol continue d'être aligné dans l'axe de la défense barcelonaise par Ronald Koeman cette saison. Gerard Piqué a en effet pris part à 8 des 9 matchs du Barça en Liga. Pour autant, les performances du Catalan seraient de plus en plus pointées du doigt.

« Je comprends que l'accent soit mis sur mon âge, mais ce n'est pas vrai »