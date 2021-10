Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Koeman est fixé pour Ousmane Dembélé avant le Clasico !

Publié le 22 octobre 2021 à 16h00 par A.D.

Victime d'une nouvelle blessure, Ousmane Dembélé a manqué plusieurs semaines de compétition. Alors qu'il aurait reçu le feu vert des médecins qui l'ont opéré, l'attaquant du FC Barcelone pourrait faire son retour pour le Clasico face au Real Madrid ce dimanche.

Alors qu'il avait retrouvé des couleurs et semblait avoir laissé derrière lui ses problèmes de blessure, Ousmane Dembélé a rechuté. Ecarté des terrains pendant plusieurs semaines, l'attaquant français a beaucoup manqué au FC Barcelone au début de saison. Et sachant que le Barça a un gros rendez-vous ce dimanche, à savoir le Clasico face au Real Madrid, Ousmane Dembélé pourrait faire le plus grand bien au club catalan. Et cela tombe plutôt bien, puisque le champion du monde français serait apte à reprendre la compétition.

Ousmane Dembélé apte à disputer le Clasico dimanche ?