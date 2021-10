Foot - Barcelone

Barcelone : Ce témoignage lourd de sens de Dani Alves sur les pépites du Barça !

Publié le 17 octobre 2021 à 7h30 par La rédaction

Faisant face à une grave crise économique, le FC Barcelone essaye de faire de plus en plus confiance aux jeunes de la Masia. Dani Alves a donc tenu à leur donner quelques conseils pour tenir sur la durée au sein du club catalan.

Le FC Barcelone étant face à une grande crise économique ces derniers temps, Joan Laporta voudrait voir les jeunes de la Masia prendre un rôle plus important dans l’effectif de Ronald Koeman. Déjà la saison dernière, le technicien néerlandais a accordé du temps de jeu à Ansu Fati, Oscar Mingueza, Ronald Araujo, Ilaix Moriba et Pedri. Sur le début de l’exercice 2021-2022, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas a fait confiance à Gavi et cela semble avoir porté ses fruits. Cependant, tout peut aller très vite pour ces jeunes joueurs et Dani Alves a tenu à leur donner quelques conseils.

« S'ils vous comparent à certains noms, ils peuvent vous causer des ennuis »