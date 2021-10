Foot - Barcelone

Barcelone : Le message fort de Dani Alves sur ce crack du Barça !

Publié le 16 octobre 2021 à 23h00 par La rédaction

Le FC Barcelone faisant grandement confiance aux jeunes joueurs ces derniers temps, Gavi a parfaitement su saisir sa chance. Dani Alves n'a pas manqué de dire tout le bien qu'il pensait du milieu de terrain, invitant les anciens du Barça à protéger les pépites de la Masia.

En grande difficulté économiquement parlant, le FC Barcelone doit trouver le moyen de se renforcer tout en dépensant le moins d’argent possible. De ce fait, Joan Laporta aimerait que les jeunes joueurs de la Masia aient un rôle plus important au sein du club à l’avenir. La saison dernière, Ronald Koeman a donné sa confiance à Ansu Fati, Oscar Mingueza, Ronald Araujo ou encore Pedri et pour certains, cela a porté ses fruits. Sur ce début d’exercice 2021-2022, c’est Gavi qui semble se faire remarquer, notamment auprès de certains anciens du Barça .

« C'est un garçon avec beaucoup de personnalité, ses jambes ne tremblent pas »