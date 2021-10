Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dani Alves reçoit une réponse claire du Barça !

Publié le 16 octobre 2021 à 21h10 par Th.B.

Bien qu’il semble avoir proposé ses services à son ancien club, Dani Alves saurait d’ores et déjà que son retour au FC Barcelone ne serait pas souhaité par les dirigeants du club culé.

Le FC Barcelone pourrait, s’il le souhaitait, compter sur une ancienne icône du club culé en la personne de Dani Alves. C’est du moins ce qu’il faut tirer du long message adressé par le latéral droit brésilien au Barça à l’occasion d’un entretien accordé à SPORT ces dernières heures. « Il serait très prétentieux de dire que le Barça a besoin de moi maintenant. (…) J'ai dit que lorsque le Barça aurait besoin de moi et me voudrait, je serais à la disposition du Barça, où que je sois. L'affection, l'amour et le respect que j'ai pour ce club sont trop forts. Si le Barça pense avoir besoin de moi, le club n'a qu'à m’appeler ». Et Dani Alves n’aurait certainement pas perdu de temps. À en croire les informations divulguées par Gerard Romero, l’ancien joueur du Barça se serait offert au président Joan Laporta et à l’administration blaugrana, en vain. En effet, le FC Barcelone ne prendrait pas en considération un retour de Dani Alves.

Le Barça ne penserait bel et bien pas à Dani Alves