Mercato - PSG : Messi, Neymar… Dani Alves fracasse le FC Barcelone !

Publié le 16 octobre 2021 à 19h45 par H.G.

Alors que le PSG a la chance de pouvoir compter sur Neymar et Leo Messi dans son effectif, Dani Alves n’a pas manqué de fustiger le FC Barcelone pour la gestion de ces deux dossiers.

Associés au FC Barcelone entre 2013 et 2017, Neymar et Leo Messi évoluent toujours ensemble… au Paris Saint-Germain. En effet, après qu’il se soit attaché les services du Brésilien il y a quatre ans en déboursant les 222 M€ de sa clause libératoire, le club parisien a enrôlé l’Argentin cet été dans le cadre d’un transfert libre puisque le Barça était dans l'incapacité de le prolonger du fait de ses soucis financiers. Ainsi, pendant que le PSG savoure, le FC Barcelone est dans le dur sportivement en ce début de saison après la perte de son homme providentiel en août dernier. Et en observateur avisé du FC Barcelone, Dani Alves estime que le club catalan n’a pas été suffisamment bon pour les conserver alors qu’ils n’auraient jamais dû aller voir ailleurs.

« Tous les efforts auraient dû être faits pour les garder à Barcelone »