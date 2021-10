Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Javier Tebas répond sèchement au Barça !

Publié le 17 octobre 2021 à 23h00 par La rédaction

Depuis un certain temps maintenant, le FC Barcelone et LaLiga se livrent un combat sans merci autour de la situation économique du club catalan. Javier Tebas n'a donc pas manqué d'apporter une réponse aux récents propos de la direction du Barça.

Depuis de longues semaines, le FC Barcelone est en pleine crise économique. Et le club catalan mène un combat sans merci avec Javier Tebas sur le sujet. Joan Laporta et le président de LaLiga en sont même venus au clash à plusieurs reprises. Désormais, c’est au tour d’Eduard Romeu de s’en mêler. Dans un récent entretien pour El Mundo , le vice-président des Blaugrana s’est demandé où la ligue espagnole a regardé pour déclarer le club en faillite. Et la réponse de Javier Tebas ne s’est pas faite attendre.

«Beaucoup d’erreurs pour autant de frais»