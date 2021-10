Foot - Barcelone

Barcelone : Laporta dévoile son plan colossal pour redresser le Barça !

Publié le 17 octobre 2021 à 20h30 par La rédaction mis à jour le 17 octobre 2021 à 20h39

Le FC Barcelone étant en pleine crise économique, Joan Laporta a dévoilé son plan pour redresser le Barça. Le président catalan a exposé une stratégie qui sera établie sur les cinq prochaines années.

Depuis un certain temps maintenant, le FC Barcelone fait face à une énorme crise économique. Comme l’a affirmé Eduard Romeu lors de l’Assemblée des délégués ouverte par la direction du Barça ce dimanche, " Il y a 481M€ de pertes et 451M€ de pertes en valeur nette (…) Il y a une série de concepts qui nous ont conduit à 1 300M€ de dettes. » Une somme colossale qui a placé le club catalan dans une zone rouge, dont il doit se sortir au plus vite. De ce fait, Joan Laporta a exposé un plan stratégique en trois axes qui se mettra en place sur les cinq prochaines années. Tout d’abord, le président catalan veut que le FC Barcelone redevienne un leader en Europe, avec un modèle sportif basé sur la Masia et le Centre d’Excellence Sportive que les Blaugrana sont en train d'établir. Outre le sportif, Joan Laporta aimerait également voir plus de stabilité sur le plan économique.

«Ces dernières années, il y a eu des achats de joueurs pour 1 724M€»

Comme le rapporte Mundo Deportivo , Joan Laporta a établi son deuxième axe sur la durabilité économique, la maîtrise des coûts et la réduction des dépenses. Le président catalan ne veut pas reproduire les mêmes erreurs que son prédécesseur, qui ont conduit le Barça dans cette situation très délicate. « Ces dernières années, il y a eu des achats de joueurs pour 1 724M€ », a ajouté Eduard Romeu. « Tout cela doit s'accompagner d'une gestion plus moderne et d'un plan de durabilité environnementale qui feront du FC Barcelone une référence en matière de gestion environnementale » a ensuite affirmé Joan Laporta. Mais le président des Blaugrana ne compte pas s’arrêter là.

«Nous sommes convaincus que le Barça sera à nouveau une référence dans le monde»