Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme aveu de Gerard Piqué sur son avenir !

Publié le 24 octobre 2021 à 15h00 par A.C.

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2024, Gerard Piqué sait que la fin se rapproche inexorablement.

Dans un FC Barcelone tourné vers le renouveau, Gerard Piqué fait figure de véritable taulier. C’est d’ailleurs par lui qu’est venue la victoire lors de la troisième journée de Ligue des Champions, lors d’un match plutôt décevant face au Dinamo Kiev (1-0). Pourtant, à 34 ans la question de son avenir se posera un jour, alors que le jeune Eric Garcia est arrivé cet été et que Ronald Araujo semble avoir toujours plus de crédit auprès de Ronald Koeman. Lors d’une récente interview diffusée par Movistar+ , Piqué a notamment expliqué : « Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps et je ne sais pas combien ».

« Je prendrai ma retraite au Barça. Ça c'est sûr »