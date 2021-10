Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme sortie de Piqué sur la succession de Messi !

Publié le 22 octobre 2021 à 20h00 par La rédaction

Après avoir officiellement prolongé son contrat avec le FC Barcelone, Ansu Fati est attendu au tournant au sein du club culé. Gerard Piqué a tenu à faire passer un message à son jeune coéquipier.

Joan Laporta peut respirer un grand coup. Après plusieurs semaines de négociations intenses, le Barça est parvenu à finaliser la prolongation de sa jeune pépite Ansu Fati. De ce fait, l'international espagnol a renouvelé son bail jusqu'en 2027 avec son club formateur. De plus, les dirigeants catalans ont tenu à blinder leur crack, puisqu'Ansu Fati dispose d'une clause libératoire d'un milliard d'euros dans son contrat. Après le départ marquant de Lionel Messi en août dernier, la prolongation d'Ansu Fati fait donc le plus grand bien aux Blaugrana comme l'explique Gerard Piqué.

« Le Barça a besoin de joueurs comme ça »