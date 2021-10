Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi le clan Ansu Fati a recalé Leonardo !

Publié le 22 octobre 2021 à 13h15 par A.D.

Alors qu'Ansu Fati était en fin de contrat le 30 juin, le PSG aurait été en embuscade pour boucler un nouveau coup XXL à 0€. Toutefois, le clan du joueur aurait privilégié la carrière du joueur, et non l'argent. D'où la prolongation d'Ansu Fati avec le Barça jusqu'en 2027.

En fin de contrat le 30 juin, Ansu Fati aurait pu poser ses valises au PSG à l'été 2022. Selon les informations de Mundo Deportivo , Leonardo aurait été attentif à la situation du crack du FC Barcelone. Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement le 1er juillet pour rejoindre le Real Madrid, le directeur sportif parisien aurait souhaité faire d'Ansu Fati son digne successeur. Après avoir bouclé des coups XXL à 0€ avec Leo Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, Leonardo aurait aimé en faire de même avec la pépite de 18 ans. Toutefois, Ansu Fati a préféré prolonger avec le Barça pour une raison simple.

Le clan Ansu Fati aurait privilégié le projet à l'argent