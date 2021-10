Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Zidane totalement relancé par... Cristiano Ronaldo ?

Publié le 25 octobre 2021 à 12h45 par D.M.

Alors qu'il semblait promis à l'équipe de France, Zinédine Zidane pourrait remplacer Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United. Une arrivée souhaitée par Cristiano Ronaldo.

Après un passage plus que réussi au Real Madrid, Zinédine Zidane a décidé de quitter son poste d’entraîneur et de s’accorder du temps libre. Le technicien partage son temps entre le sud de la France et l’Espagne et attend un nouveau défi. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG rêve de lui confier les rênes de l’équipe première, mais Zidane attendrait l’équipe de France. Pourtant, selon plusieurs médias, l’ancien numéro 10 pourrait bien rebondir en Angleterre.

Zidane vers Manchester United ?

Battu largement par Liverpool ce dimanche (0-5), Ole Gunnar Solskjaer serait proche de la sortie. Et pour le remplacer, les dirigeants de Manchester United penseraient à Zinédine Zidane. Comme le confirme Nicolo Schira, le Français est une cible du club anglais, même, si pour l’heure, aucune rencontre n’a eu lieu entre les deux parties. En Premier League, Zidane pourrait retrouver Cristiano Ronaldo, son ancien joueur au Real Madrid. Selon le journaliste italien, l’international portugais verrait d’un bon œil l’arrivée de son ancien coach et n’hésiterait pas à le recommencer à ses responsables. Reste à savoir si cela sera suffisant.