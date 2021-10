Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Ousmane Dembélé passe à la vitesse supérieure !

Publié le 25 octobre 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que le contrat d’Ousmane Dembélé arrivera à expiration le 30 juin prochain, le FC Barcelone serait en train de s’activer dans l’optique de trouver un terrain d’entente avec son entourage pour le prolonger.

Arrivé au FC Barcelone lors du mercato estival 2017, Ousmane Dembélé est toujours lié au club catalan avec le contrat qu’il a paraphé il y a un peu plus de quatre ans. Et justement, celui-ci arrivera à expiration le 30 juin prochain. De ce fait, l’international français âgé de 24 ans se dirige tout droit vers un départ libre en fin de saison. Cependant, aussi bien pour des raisons sportives qu’économiques - l’idée étant de ne pas voir Ousmane Dembélé s’en aller gratuitement alors qu’il a une belle valeur marchande, le Barça serait en train d’accélérer dans l’optique de prolonger son contrat et ainsi débloquer un dossier paralysé depuis maintenant plusieurs semaines.

Plusieurs réunions sont programmées pour la prolongation d’Ousmane Dembélé

En ce sens, ESPN assure ce lundi, après consultation de sources, que le FC Barcelone fait actuellement le forcing pour renouveler l’engagement d’Ousmane Dembélé. Précisément, les négations entre les deux parties se seraient intensifiées au cours des dernières semaines et plusieurs réunions seraient à prévoir au cours des prochains jours. Ces entrevues devraient d’ailleurs être décisives pour la suite du dossier si l’on en croit le média, qui ajoute que le Barça est relativement confiant quant à ses chances de boucler le dossier. En effet, au sein du club b laugrana , on considérerait que la probabilité d’une prolongation d’Ousmane Dembélé est actuellement de 50%. Un chiffre peu élevé, mais qu’il conviendrait néanmoins de nuancer, dans la mesure où la direction présidée par Joan Laporta saurait que l’ancien joueur du Borussia Dortmund et du Stade Rennais est épanoui au Camp Nou.



Toute la question est maintenant de savoir quelle tournure prendront les négociations. Cependant, il est clair que le dossier est actuellement une priorité pour le FC Barcelone si l’on en croit les échos rapportés par ESPN . Selon des sources de l’écurie barcelonaise, « la continuité d’Ousmane Dembélé est stratégique pour l’équipe », aussi bien en raison de son jeune âge que pour son profil unique dans l’effectif du Barça, à savoir celui d’un attaquant technique et rapide. Néanmoins, ESPN précise bien que le club fondé en 1899 est loin d’être le seul à être sous le charme du vainqueur de la Coupe du monde 2018.

Le spectre d’un départ plane au-dessus du FC Barcelone