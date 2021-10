Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet aveu surprenant sur l’avenir de Mbappé et Haaland !

Publié le 25 octobre 2021 à 19h15 par La rédaction

Craignant un départ de Kylian Mbappé l'été prochain, Leonardo aurait fait d'Erling Haaland sa grande priorité. Néanmoins, d'autres clubs seraient sur les deux joueurs, comme le FC Barcelone. Néanmoins, un ancien du club catalan serait sceptique quant à l'adaptation du Français et du Norvégien en cas d'arrivée en Catalogne.

L’été dernier, le PSG a pris un énorme risque en décidant de conserver Kylian Mbappé malgré son contrat arrivant à son terme en juin prochain. Leonardo aurait toujours l’espoir de voir l’international tricolore prolonger avec le club de la capitale. Néanmoins, le directeur sportif parisien assurerait ses arrières. Comme révélé par le10sport.com le 25 août dernier, le Brésilien aurait fait d’Erling Haaland sa grande priorité en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais le PSG ne serait pas seul sur les deux dossiers, des clubs comme le Real Madrid ou le FC Barcelone suivant également le Norvégien et le Français. En revanche, Albert Ferrer, ancien joueur du Barça , serait sceptique quant à la possible adaptation d’Erling Haaland et de Kylian Mbappé en cas d’arrivée en Catalogne.

« Je ne dis pas que Mbappé et Haaland ne s'intégreront pas, mais peut-être qu'ils ne joueront pas un football avec lequel ils seront à l’aise »