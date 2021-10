Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La succession de Coman va changer les plans du Barça !

Publié le 25 octobre 2021 à 14h00 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Karim Adeyemi est également suivi par le Bayern Munich qui souhaiterait en faire le successeur de Kingsley Coman.

Comme souvent, l'écurie Red Bull est à l'origine de l'arrivée d'un nouveau crack dans le football européen. En effet, à Salzbourg, après Erling Braut Haaland, c'est le successeur du Norvégien qui affole le marché. Auteur de 14 buts depuis le début de saison, dont 3 en Ligue des champions, Karim Adeyemi impressionne avec le club autrichien au point de susciter l'intérêt de nombreux clubs dont le FC Barcelone. Mais ce n'est pas tout.

Le Bayern veut Adeyemi pour remplacer Coman