Mercato - PSG : Zidane a déjà choisi sa prochaine destination !

Publié le 25 octobre 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en juin, Zinedine Zidane ne manquerait pas d'options pour son avenir. En effet, le coach français pourrait atterrir au PSG, à Manchester United, Newcastle ou prendre la succession de Didier Deschamps en Bleu. De son côté, Zinedine Zidane a déjà tranché entre toutes ces pistes. Alors qu'il voudrait se reposer avant de reprendre du service, le Ballon d'Or 98 n'aurait d'yeux que pour le PSG et l'équipe de France.

A la fin de la dernière saison, Mauricio Pochettino a été annoncé sur le départ du PSG. Et comme le10sport.com vous l'a annoncé en exclusivité, la priorité du club parisien était de poursuivre avec son coach argentin, mais si ce dernier décidait de partir, Nasser Al-Khelaïfi ne comptait pas le retenir. D'ailleurs, le président du PSG, épaulé par Leonardo, a travaillé pour la potentielle succession de Mauricio Pochettino. Et alors que les hautes sphères du PSG sont totalement sous le charme de Zinedine Zidane, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se sont préparés à passer à l'offensive en cas de fenêtre de tir. Finalement, Mauricio Pochettino est resté à Paris cet été, mais le rêve de QSI de recruter Zinedine Zidane existe toujours. Ainsi, en cas de départ de Mauricio Pochettino, le PSG est prêt à mettre le paquet. D'autant que le Ballon d'Or 98 est libre de tout contrat le 30 juin. Mais qu'en pense Zinedine Zidane ?

Zidane ne veut que le PSG ou les Bleus

Selon les informations de Mundo Deportivo , Zinedine Zidane serait emballé par l'idée de rejoindre le PSG si Mauricio Pochettino venait à partir. En effet, l'ancien coach du Real Madrid verrait d'un bon oeil le possibilité de faire son retour en France, même s'il devra gérer une nouvelle fois des stars telles que Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Sergio Ramos. D'ailleurs, le crack français serait toujours un grand fan de Zinedine Zidane, tandis que l'ancien capitaine du Real Madrid aurait toujours une excellente relation avec son ancien coach. En plus du PSG, la deuxième option pour Zinedine Zidane serait l'équipe de France. En effet, Zizou souhaiterait vraiment prendre la succession de Didier Deschamps, ce qui lui permettrait de continuer à vivre à Madrid, l'un de ses plus grands souhaits. Toutefois, Zinedine Zidane ne serait pas prêt à reprendre du service dans l'immédiat.

