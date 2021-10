Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut souffler pour Zidane !

Publié le 25 octobre 2021 à 9h15 par A.C.

Actuellement sans club, Zinedine Zidane fait partie des pistes favorites des propriétaires du Paris Saint-Germain pour remplacer Mauricio Pochettino.

Avec Antonio Conte, il est sans aucun doute l’un des entraineurs les plus convoités du moment. Sans club depuis son départ du Real Madrid cet été, Zinedine Zidane a l’embarras du choix pour continuer sa carrière. Du côté du Qatar on semble véritablement tentés de lui donner les rênes du Paris Saint-Germain, à la place d’un Mauricio Pochettino pas vraiment satisfaisant. Le nom de Zidane a toutefois surtout circulé du côté de l’Angleterre ces dernières semaines. Les nouveaux propriétaires de Newcastle souhaiteraient le souffler au PSG, mais c’est surtout Manchester United qui penseraient à lui, avec un Ole Gunnar Solskjær plus en danger que jamais.

Conte plutôt que Zidane pour Manchester United