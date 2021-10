Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba est encore interpellé pour son avenir !

Publié le 25 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Paul Pogba a été interpellé par son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

L'avenir de Paul Pogba risque de faire parler dans les prochains mois. Et pour cause, le contrat de l'international français s'achève en juin prochain et s'il ne prolonge pas son bail, il pourra négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Le PSG et le Real Madrid serait dans le coup. Mais Ole Gunnar Solskjaer compte sur Paul Pogba.

«On a besoin que tout le monde donne tout ce qu’il a»