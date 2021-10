Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta passe à l'attaque pour Ousmane Dembélé !

Publié le 25 octobre 2021 à 17h10 par H.G. mis à jour le 25 octobre 2021 à 17h12

Alors que le contrat d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone expirera en fin de saison, le club catalan serait passé à la vitesse supérieure dans l’optique de le prolonger.

Arrivé au FC Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé n’est désormais plus qu’à quelques mois de la fin de son contrat, celui-ci expirant le 30 juin prochain. Afin d’éviter à la fois une grosse perte sportive et un départ libre dans un contexte où il fait face à des difficultés financières, le Barça aurait donc la ferme intention de parvenir à le convaincre de parapher un nouvel engagement. Et en ce sens, des négociations pourraient prochainement avoir lieu avec Ousmane Dembélé et son entourage si l’on en croit les derniers échos parus dans la presse.

Plusieurs réunions sont planifiées pour la prolongation d’Ousmane Dembélé