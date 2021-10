Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il remplacer Pochettino par Zidane ?

Publié le 26 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêve de placer Zinedine Zidane au PSG en cas de départ de Mauricio Pochettino. Sans club depuis son départ du Real Madrid à la fin de la dernière saison, le technicien français souhaiterait occuper le banc du PSG ou de l'équipe de France lorsqu'il reprendra du service. Dans cette optique, Leonardo doit-il en profiter pour remplacer Mauricio Pochettino par Zinedine Zidane ?

A la fin de la dernière saison, l'avenir de Mauricio Pochettino était très incertain. En effet, le nom du coach du PSG a été annoncé sur le départ, et notamment du côté du Real Madrid et de Tottenham. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale comptait conserver Mauricio Pochettino en priorité, mais si ce dernier avait affiché son intention de partir, il n'aurait pas été retenu. Selon nos informations du 8 juin, le PSG n'excluait pas l'idée de laisser filer Mauricio Pochettino, parce que les hautes sphères du club présentes à Doha rêvent d'installer Zinedine Zidane sur le banc parisien. D'ailleurs, le PSG se prépare à une offensive en cas d'ouverture. Et à en croire les indiscrétions de Mundo Deportivo , le coach français ne dirait pas « non » au PSG, bien au contraire.

Une occasion en or à saisir avec Zinedine Zidane ?