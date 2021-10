Foot - Mercato - PSG

Mercato : Manchester United, PSG... Zidane a déjà fait son choix !

Publié le 26 octobre 2021 à 18h30 par A.C.

Zinedine Zidane est l’un des entraineurs les plus convoités du moment, mais il semble avoir les idées claires concernant la suite de sa carrière, avec un objectif précis.

Si son deuxième passage au Real Madrid n’a pas été aussi brillant que le premier, Zinedine Zidane reste un technicien réputé et forcément très recherché. Il ne se passe pas un jour actuellement sans que son nom ne fasse les gros titres des tabloïds britanniques, qui parlent de lui pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United. Il faut dire que le Norvégien est plus critiqué que jamais et la récente gifle reçue par l’ennemi Liverpool (0-5), n’a pas arrangé sa situation. Bien au contraire ! De l’autre côté de la Manche on assure que son temps est compté, puisque ses dirigeants travailleraient actuellement pour lui trouver rapidement un successeur avec Zinedine Zidane, mais également Antonio Conte. A Old Trafford, l’ancien du Real Madrid pourrait notamment retrouver Cristiano Ronaldo, joueur avec lequel il a gagné trois Ligue des Champions consécutives. Ce n’est pourtant pas la seule piste pour Zidane, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com en juin dernier qu’il plait énormément aux dirigeants du Paris Saint-Germain.

Le PSG et Manchester United prêts à lui dérouler le tapis rouge

En fin de saison dernière, l’avenir de Mauricio Pochettino semblait très flou, avec un possible départ évoqué seulement quelques mois après son arrivée. Finalement, il a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2023, mais si l’occasion devait se présenter avec Zinedine Zidane beaucoup de choses pourraient changer ! Selon nos informations le Français veut profiter d’une année sabbatique pour recharger les batteries, mais le PSG pourrait faire douter n’importe qui, avec un projet qui semble d’ailleurs plus solide que celui de Manchester United.

Zidane ne voudrait que l’équipe de France