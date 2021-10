Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Zidane… Un problème inattendu se présenterait à Doha !

Publié le 26 octobre 2021 à 11h30 par Th.B. mis à jour le 26 octobre 2021 à 11h35

Alors que les dirigeants du PSG ont prolongé le contrat de Mauricio Pochettino la saison dernière, son rendement ne serait pas du goût du Paris Saint-Germain. Au point de songer à la piste Zinedine Zidane pour sa succession. Cependant, en raison des résultats d’Ole Gunnar à Manchester United, les plans du PSG pourraient être chamboulés.

Cela faisait plusieurs semaines que la situation d’Ole Gunnar Solskjaer était scrutée et critiquée de l'autre côté de la Manche. Mais la cuisante défaite dans le derby d’Angleterre dimanche face à Liverpool (5-0) pourrait changer son avenir à Manchester United et compromettre certains plans du PSG par la même occasion. En l’état, l’incertitude règnerait toujours autant autour de l’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer. À en croire les informations de Samuel Luckhurst, journaliste de T he Manchester Evening News , sur son compte Twitter , il n’y aurait aucune clarté quant à la situation du technicien norvégien ce mardi matin. Il serait attendu à Carrington, le centre d’entraînement des Red Devils pour les séances du jour. D’après The Sun , une première grande décision aurait été prise par les hauts dirigeants de Manchester United vis-à-vis du dossier Solskjaer. D’après le tabloïd britannique, le coach de Manchester United devrait conserver son poste jusqu’au prochain grand rendez-vous des Red Devils samedi prochain sur la pelouse de Tottenham. Cela aurait été la décision prise lundi après une réunion de crise à Manchester. Et alors que des avis partagés auraient été soulevés, conserver Ole Gunnar Solskjaer jusqu’à la fin de la semaine l’aurait emporté sur le reste. Mais tout pourrait basculer samedi soir peu après 20h, soit au terme de la rencontre opposant Tottenham à Manchester United.

Zidane, Pochettino… Manchester United pourrait irriter le PSG pour l’après-Solskjaer…