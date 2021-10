Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane est mis sous pression pour son avenir !

Publié le 26 octobre 2021 à 9h15 par Th.B.

Alors que le PSG serait l’une des deux uniques options prises en considération par Zinedine Zidane pour la suite de sa carrière d’entraîneur, Manchester United aurait jeté son ultime carte dans sa quête de la signature du champion du monde 98. Explications.

Pour ses débuts en tant qu’entraîneur, Zinedine Zidane a commencé tout en haut du panier. Après un passage à la Castilla, réserve du Real Madrid, la légende merengue a pris les rênes de l’effectif de l’équipe première madrilène en 2016 avant de partir en 2018 et de revenir en mars 2019. Deux ans plus tard, Zidane est à nouveau libre de tout contrat et donc de s’engager avec le club de son choix. Une situation qui ne laisserait pas insensible le PSG qui, en cas de choix drastique concernant l’avenir de Mauricio Pochettino, pourrait alors prendre la décision de nommer Zidane comme successeur du technicien. D’ailleurs, selon Mundo Deportivo, le PSG serait le seul club pour lequel Zinedine Zidane accepterait de sortir de son année sabbatique. En effet, hormis le PSG, le champion du monde 98 ne songerait qu’à prendre les rênes de l’Équipe de France.

Manchester United abat sa dernière carte pour Zidane !