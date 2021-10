Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez n’avait rien à craindre pour sa grosse recrue de l’été !

Publié le 26 octobre 2021 à 5h15 par T.M.

Cet été, le Real Madrid a frappé fort en récupérant David Alaba. Et visiblement, dans l’esprit de l’Autrichien, il n’y avait que les Merengue.

David Alaba sait comment gagner le coeur des supporters du Real Madrid. Ce dimanche, pour son premier Clasico, l’Autrichien a livré une très belle prestation, ponctuée d’ailleurs par un but. Arrivé en provenance du Bayern Munich, le défenseur central a ouvert le score sur la pelouse du Camp Nou, contribuant ainsi à la victoire des hommes de Carlo Ancelotti (1-2). Florentino Pérez peut donc se réjouir d’avoir récupérer Alaba cet été, d’autant plus qu’il était gratuit. Une affaire qui n’a d'ailleurs pas été très compliquée.

Priorité au Real Madrid !