Mercato - PSG : Mauricio Pochettino en danger pour son avenir à Paris ?

Publié le 26 octobre 2021 à 11h10 par Th.B.

Bien qu’il ait prolongé son contrat en fin de saison dernière, Mauricio Pochettino ne semblerait pas apporter entière satisfaction aux décideurs du PSG et son avenir à Paris serait très incertain…

Dans la foulée de son arrivée à la tête de l’effectif du PSG, Mauricio Pochettino avait demandé de ne pas juger les performances de son équipe trop rapidement et d’attendre une saison qu’il a démarré sur le banc du Paris Saint-Germain afin de faire un verdict. Néanmoins, depuis la reprise de la compétition en août dernier et la défaite du PSG face au LOSC au Trophée des Champions, Pochettino ne semble toujours pas apporter entière satisfaction aux décideurs du PSG qui garderaient l’alléchante option Zinedine Zidane sous la main selon la presse espagnole si jamais une décision fracassante devait être prise pour Zidane. Et ESPN en a même rajouté une couche ces dernières heures en faisant un piètre bilan du début de l’ère Pochettino au PSG.

Des incertitudes à Paris pour l’avenir de Pochettino !