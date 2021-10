Foot - Mercato

Mercato : La piste la plus crédible pour Manchester United…

Publié le 26 octobre 2021 à 14h55 par La rédaction mis à jour le 26 octobre 2021 à 15h03

En Italie, certains médias affirment aujourd’hui que la piste Antonio Conte est la plus concrète pour le poste d’entraîneur à MU si un changement devait intervenir. Analyse.

Ces dernières heures, le média italien calciomercato.com affirme qu’Antonio Conte serait aujourd’hui le mieux placé pour occuper le banc de touche de Manchester United en cas de départ précipité d’Olé-Gunnar Solskjaer, fragilisé par plusieurs mauvais résultats. Selon calciomercato.com , Zidane passerait derrière Conte dans l’esprit des dirigeants mancuniens. Que faut-il en penser ?

Pourquoi cela apparaît crédible

A l’analyse, un élément tend à crédibiliser le fait que la piste Conte soit aujourd’hui la plus chaude : depuis plusieurs mois remontent des échos selon lesquels le technicien français ne serait pas pressé de reprendre un club, privilégiant l’option de reprendre l’équipe de France après la Coupe du monde 2022, date à laquelle Didier Deschamps pourrait décider de passer le témoin. Dans ces conditions, si ces échos s’avèrent exacts, on peut supposer que MU ait reçu ces éléments après une prise d’information et ait donc décidé de privilégier la piste Conte, moins complexe à finaliser.