Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation pourrait tout relancer pour Pochettino…

Publié le 26 octobre 2021 à 12h10 par Th.B.

Ne semblant pas vraiment intouchable au PSG, Mauricio Pochettino ne serait pas insensible à l’option Manchester United, un club pour lequel il serait admiratif, et qui pourrait rapidement se mettre à la recherche d’un entraîneur.

En toute fin de saison dernière, alors que son nom était cité avec insistance du côté du Real Madrid pour la succession de Zinedine Zidane et de Tottenham pour mettre fin à la période d’intérimaire de Ryan Mason initiée dans la foulée du licenciement de José Mourinho en avril dernier, Mauricio Pochettino prolongeait son contrat au PSG. À présent lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, le technicien argentin ne semble pas pour autant intouchable au sein du club de la capitale alors qu’en parallèle, les décideurs du PSG garderaient un oeil avisé sur l’évolution de la situation de Zinedine Zidane. En outre, l’option Manchester United commencerait à prendre de l’ampleur pour Pochettino. Car en effet, la fin de l’ère Ole Gunnar Solskjaer pourrait bien se concrétiser après la débâcle à Old Trafford dimanche dernier lors du derby d’Angleterre face à Liverpool (5-0).

Pochettino serait « admiratif » de Manchester United